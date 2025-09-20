Leverj Gluon (L2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.273661$ 0.273661 $ 0.273661 Laveste pris $ 0.00002002$ 0.00002002 $ 0.00002002 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.18% Prisendring (7D) -2.18%

Leverj Gluon (L2) sanntidsprisen er $0.00113227. I løpet av de siste 24 timene har L2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til L2 er $ 0.273661, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002002.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har L2 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Leverj Gluon (L2) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 248.58K$ 248.58K $ 248.58K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 248.58K$ 248.58K $ 248.58K Opplagsforsyning 219.54M 219.54M 219.54M Total forsyning 219,541,111.4408051 219,541,111.4408051 219,541,111.4408051

Nåværende markedsverdi på Leverj Gluon er $ 248.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på L2 er 219.54M, med en total tilgang på 219541111.4408051. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 248.58K.