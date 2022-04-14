Let that sink in (SINK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Let that sink in (SINK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Let that sink in (SINK) Informasjon The project, Let that sink in $SINK, draws inspiration from Elon Musk's humorous tweet where he held a sink, symbolizing "Let that sink in." It’s a playful, meme-driven initiative with a lighthearted approach, aimed at engaging the online community in a fun, relatable way. The $SINK token represents a way for people to participate in meme culture while also supporting a project that’s building a community around humor and tech-inspired satire. By leveraging the viral potential of humor, $SINK aims to create a memorable and entertaining space within the crypto ecosystem. Offisiell nettside: https://sinktoken.com/ Kjøp SINK nå!

Let that sink in (SINK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Let that sink in (SINK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 57.99K $ 57.99K $ 57.99K Total forsyning: $ 799.64M $ 799.64M $ 799.64M Sirkulerende forsyning: $ 799.64M $ 799.64M $ 799.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 57.99K $ 57.99K $ 57.99K All-time high: $ 0.00507815 $ 0.00507815 $ 0.00507815 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Let that sink in (SINK) pris

Let that sink in (SINK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Let that sink in (SINK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SINK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SINK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SINKs tokenomics, kan du utforske SINK tokenets livepris!

