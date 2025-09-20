Let that sink in (SINK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00507815$ 0.00507815 $ 0.00507815 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.28% Prisendring (1D) +0.14% Prisendring (7D) +0.53% Prisendring (7D) +0.53%

Let that sink in (SINK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SINK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SINK er $ 0.00507815, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SINK endret seg med +0.28% i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og +0.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Let that sink in (SINK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 57.67K$ 57.67K $ 57.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 57.67K$ 57.67K $ 57.67K Opplagsforsyning 799.64M 799.64M 799.64M Total forsyning 799,637,502.55257 799,637,502.55257 799,637,502.55257

Nåværende markedsverdi på Let that sink in er $ 57.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SINK er 799.64M, med en total tilgang på 799637502.55257. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.67K.