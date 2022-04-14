Let me do it for you (NOSE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Let me do it for you (NOSE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Let me do it for you (NOSE) Informasjon Inspired by the globally viral TikTok meme, $NOSE captures the heart of internet culture and community. At its core, $NOSE represents the iconic "Let me do it for you" meme featuring the lovable borzoi dog with an exceptionally long nose. This meme isn’t just about a quirky image—it embodies a spirit of determination, selflessness, and humor. The borzoi's long nose symbolizes its ability to tackle challenges and "reach" goals that seem impossible, all while bringing a smile to people's faces. Offisiell nettside: https://www.x.com/nosecto Kjøp NOSE nå!

Let me do it for you (NOSE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Let me do it for you (NOSE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.08K $ 12.08K $ 12.08K Total forsyning: $ 997.43M $ 997.43M $ 997.43M Sirkulerende forsyning: $ 974.57M $ 974.57M $ 974.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.37K $ 12.37K $ 12.37K All-time high: $ 0.0023184 $ 0.0023184 $ 0.0023184 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Let me do it for you (NOSE) pris

Let me do it for you (NOSE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Let me do it for you (NOSE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NOSE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NOSE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NOSEs tokenomics, kan du utforske NOSE tokenets livepris!

