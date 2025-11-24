LEOONO by Virtuals pris i dag

Sanntids LEOONO by Virtuals (LEO) pris i dag er $ 0.00015837, med en 1.35% endring de siste 24 timene. Nåværende LEO til USD konverteringssats er $ 0.00015837 per LEO.

LEOONO by Virtuals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 158,370, med en sirkulerende forsyning på 1.00B LEO. I løpet av de siste 24 timene LEO har den blitt handlet mellom $ 0.00015001(laveste) og $ 0.00016475 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00504633, mens tidenes laveste notering var $ 0.00005216.

Kortsiktig har LEO beveget seg +1.01% i løpet av den siste timen og -18.98% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

LEOONO by Virtuals (LEO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 158.37K$ 158.37K $ 158.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 158.37K$ 158.37K $ 158.37K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

