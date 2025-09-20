Leonard The Lizard (LENNI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001049 $ 0.00001049 $ 0.00001049 24 timer lav $ 0.00001056 $ 0.00001056 $ 0.00001056 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001049$ 0.00001049 $ 0.00001049 24 timer høy $ 0.00001056$ 0.00001056 $ 0.00001056 All Time High $ 0.00044394$ 0.00044394 $ 0.00044394 Laveste pris $ 0.00000679$ 0.00000679 $ 0.00000679 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.53% Prisendring (7D) +14.45% Prisendring (7D) +14.45%

Leonard The Lizard (LENNI) sanntidsprisen er $0.00001049. I løpet av de siste 24 timene har LENNI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001049 og et toppnivå på $ 0.00001056, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LENNI er $ 0.00044394, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000679.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LENNI endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.53% over 24 timer og +14.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Leonard The Lizard (LENNI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Leonard The Lizard er $ 10.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LENNI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.49K.