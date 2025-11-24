Lenny pris i dag

Sanntids Lenny (LENNY) pris i dag er $ 0.0003144, med en 6.18% endring de siste 24 timene. Nåværende LENNY til USD konverteringssats er $ 0.0003144 per LENNY.

Lenny rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 303,238, med en sirkulerende forsyning på 961.54M LENNY. I løpet av de siste 24 timene LENNY har den blitt handlet mellom $ 0.00029325(laveste) og $ 0.00035897 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00220577, mens tidenes laveste notering var $ 0.00004959.

Kortsiktig har LENNY beveget seg -3.03% i løpet av den siste timen og -15.87% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Lenny (LENNY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 303.24K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 303.24K Opplagsforsyning 961.54M Total forsyning 961,538,176.346299

