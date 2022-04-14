lenda on chain (LENDA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i lenda on chain (LENDA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

lenda on chain (LENDA) Informasjon Lenda is an AI-driven project born from a solo developer's vision during a hackathon, evolving into a tool that analyzes on-chain movements within the Solana ecosystem. Initially conceived as a Lending Agent to predict optimal uses for stablecoins in DeFi, Lenda has since pivoted to offer insights into tokens and NFTs, enhancing DeFi and NFT interactions with AI capabilities. She is integrated into Kiwi bot recently on Solana, and soon to be used by Choizzy.io, which is aiming to become a leading mobile dApp on @solanamobile, specifically the Seeker phone when it's released, which will be providing users with a smarter, more accessible way to engage with blockchain technology.

lenda on chain (LENDA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for lenda on chain (LENDA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.54K $ 20.54K $ 20.54K Total forsyning: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Sirkulerende forsyning: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.54K $ 20.54K $ 20.54K All-time high: $ 0.00139886 $ 0.00139886 $ 0.00139886 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om lenda on chain (LENDA) pris

lenda on chain (LENDA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak lenda on chain (LENDA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LENDA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LENDA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LENDAs tokenomics, kan du utforske LENDA tokenets livepris!

LENDA prisforutsigelse Vil du vite hvor LENDA kan være på vei? Vår LENDA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

