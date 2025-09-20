lenda on chain (LENDA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00139886$ 0.00139886 $ 0.00139886 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.59% Prisendring (1D) -0.79% Prisendring (7D) -9.64% Prisendring (7D) -9.64%

lenda on chain (LENDA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LENDA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LENDA er $ 0.00139886, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LENDA endret seg med +0.59% i løpet av den siste timen, -0.79% over 24 timer og -9.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

lenda on chain (LENDA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.10K$ 22.10K $ 22.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.10K$ 22.10K $ 22.10K Opplagsforsyning 999.78M 999.78M 999.78M Total forsyning 999,776,961.080793 999,776,961.080793 999,776,961.080793

Nåværende markedsverdi på lenda on chain er $ 22.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LENDA er 999.78M, med en total tilgang på 999776961.080793. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.10K.