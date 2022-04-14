Lemon (LEMON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lemon (LEMON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lemon (LEMON) Informasjon The Lemon Project is dedicated to establishing a solid foundation and positive reputation for the Sui meme ecosystem. Our mission is to create a safe and engaging environment for meme projects, fostering trust and innovation within the community. Our ultimate goal is to position the Sui ecosystem as a leading destination for crypto enthusiasts, attracting users and developers from Solana and other layer-1 ecosystems. By doing so, we aim to drive adoption and expand the reach of Sui while promoting a vibrant and interconnected blockchain landscape. In addition, we are excited to share that we are working on a SuiPlay console game, which will integrate Lemon tokens to provide real utility and an engaging experience for users. This initiative underscores our commitment to delivering value and long-term growth for the Sui ecosystem. Offisiell nettside: https://lemonsofsui.com/ Kjøp LEMON nå!

Lemon (LEMON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lemon (LEMON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.09K $ 15.09K $ 15.09K Total forsyning: $ 6.68B $ 6.68B $ 6.68B Sirkulerende forsyning: $ 6.68B $ 6.68B $ 6.68B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.09K $ 15.09K $ 15.09K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Lemon (LEMON) pris

Lemon (LEMON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lemon (LEMON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LEMON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LEMON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LEMONs tokenomics, kan du utforske LEMON tokenets livepris!

LEMON prisforutsigelse Vil du vite hvor LEMON kan være på vei? Vår LEMON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LEMON tokenets prisforutsigelse nå!

