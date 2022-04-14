LeisureMeta (LM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LeisureMeta (LM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LeisureMeta (LM) Informasjon LeisureMetaverse issued its own utility token, LM token to energize trade of NFTs and increase the valuation of NFTs. LeisureMetaverse operates its own blockchain, but the LM token in LeisureMetaverse and the ERC20 LM token on Ethereum are interchangeable through the gateway between LeisureMetaverse and Ethereum. As an NFT minting & trading DAO platform, the Leisure metaverse platform is designed to overcome limitations of existing blockchain platforms such as scalability, gas fee and awkward UX. Using Tendermint style proof of stake PoS) based Byzantine Fault Tolerant BFT) consensus algorithm, LeisureMeta chain has attained 1,000 TPS and transaction finality at once. The Bloom filter is used to distinguish known transactions between individual nodes to enhance the efficiency of networking by transmitting unknown transactions only. With multiple private key paring system, the UX was improved by assigning individual private keys for user"s each device. LeisureMeta blockchain reduced the block time to 1 sec with Conflict free Replicated Data Type (CRDT) structure to eliminate the ordering between intra block transactions. Consequently, the computing power required for blockmaking process has been significantly minimized. Offisiell nettside: https://leisuremeta.io/ Teknisk dokument: https://github.com/leisuremeta/whitepaper/blob/main/LM_WP_v2.2_Eng.pdf Kjøp LM nå!

LeisureMeta (LM) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 7.03M
Total forsyning: $ 4.67B
Sirkulerende forsyning: $ 3.22B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.20M
All-time high: $ 1.39
All-Time Low: $ 0.00203131
Nåværende pris: $ 0.00218502

LeisureMeta (LM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LeisureMeta (LM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LMs tokenomics, kan du utforske LM tokenets livepris!

LM prisforutsigelse
Vil du vite hvor LM kan være på vei? Vår LM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

