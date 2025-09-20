LeisureMeta (LM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00222718 24 timer høy $ 0.00226068 All Time High $ 1.39 Laveste pris $ 0.00203131 Prisendring (1H) +0.28% Prisendring (1D) -0.23% Prisendring (7D) -1.32%

LeisureMeta (LM) sanntidsprisen er $0.00225021. I løpet av de siste 24 timene har LM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00222718 og et toppnivå på $ 0.00226068, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LM er $ 1.39, mens den rekordlave prisen er $ 0.00203131.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LM endret seg med +0.28% i løpet av den siste timen, -0.23% over 24 timer og -1.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LeisureMeta (LM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.24M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.50M Opplagsforsyning 3.22B Total forsyning 4,668,074,832.13

Nåværende markedsverdi på LeisureMeta er $ 7.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LM er 3.22B, med en total tilgang på 4668074832.13. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.50M.