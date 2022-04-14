Legia Warsaw Fan Token (LEG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Legia Warsaw Fan Token (LEG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Legia Warsaw Fan Token (LEG) Informasjon The official Fan Token of Legia Warsaw Offisiell nettside: https://socios.com Kjøp LEG nå!

Legia Warsaw Fan Token (LEG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Legia Warsaw Fan Token (LEG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 192.78K $ 192.78K $ 192.78K Total forsyning: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 891.64K $ 891.64K $ 891.64K All-time high: $ 4.19 $ 4.19 $ 4.19 All-Time Low: $ 0.101666 $ 0.101666 $ 0.101666 Nåværende pris: $ 0.178329 $ 0.178329 $ 0.178329 Lær mer om Legia Warsaw Fan Token (LEG) pris

Legia Warsaw Fan Token (LEG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Legia Warsaw Fan Token (LEG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LEG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LEG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LEGs tokenomics, kan du utforske LEG tokenets livepris!

LEG prisforutsigelse Vil du vite hvor LEG kan være på vei? Vår LEG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LEG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!