Legia Warsaw Fan Token (LEG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.181728 24 timer høy $ 0.19036 All Time High $ 4.19 Laveste pris $ 0.101666 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -4.45% Prisendring (7D) -1.56%

Legia Warsaw Fan Token (LEG) sanntidsprisen er $0.181827. I løpet av de siste 24 timene har LEG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.181728 og et toppnivå på $ 0.19036, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LEG er $ 4.19, mens den rekordlave prisen er $ 0.101666.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LEG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -4.45% over 24 timer og -1.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Legia Warsaw Fan Token (LEG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 196.56K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 909.14K Opplagsforsyning 1.08M Total forsyning 5,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Legia Warsaw Fan Token er $ 196.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LEG er 1.08M, med en total tilgang på 5000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 909.14K.