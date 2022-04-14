LegendX (LGNDX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LegendX (LGNDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LegendX (LGNDX) Informasjon $LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield". The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable. $LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions. $LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever. Offisiell nettside: https://www.titanlegends.win/ Teknisk dokument: https://docs.titanlegends.win Kjøp LGNDX nå!

LegendX (LGNDX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LegendX (LGNDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 54.82K $ 54.82K $ 54.82K Total forsyning: $ 2.59B $ 2.59B $ 2.59B Sirkulerende forsyning: $ 2.59B $ 2.59B $ 2.59B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 54.82K $ 54.82K $ 54.82K All-time high: $ 0.00102835 $ 0.00102835 $ 0.00102835 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om LegendX (LGNDX) pris

LegendX (LGNDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LegendX (LGNDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LGNDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LGNDX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LGNDXs tokenomics, kan du utforske LGNDX tokenets livepris!

