LegendX (LGNDX) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i LegendX (LGNDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

LegendX (LGNDX) Informasjon

$LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield".

The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable.

$LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions.

$LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever.

Offisiell nettside:
https://www.titanlegends.win/
Teknisk dokument:
https://docs.titanlegends.win

LegendX (LGNDX) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LegendX (LGNDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 54.82K
Total forsyning:
$ 2.59B
Sirkulerende forsyning:
$ 2.59B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 54.82K
All-time high:
$ 0.00102835
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
LegendX (LGNDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak LegendX (LGNDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LGNDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LGNDX tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LGNDXs tokenomics, kan du utforske LGNDX tokenets livepris!

LGNDX prisforutsigelse

Vil du vite hvor LGNDX kan være på vei? Vår LGNDX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.