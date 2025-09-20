LegendX (LGNDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00102835 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.46%

LegendX (LGNDX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LGNDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LGNDX er $ 0.00102835, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LGNDX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LegendX (LGNDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 60.50K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 60.50K Opplagsforsyning 2.59B Total forsyning 2,590,352,938.138646

Nåværende markedsverdi på LegendX er $ 60.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LGNDX er 2.59B, med en total tilgang på 2590352938.138646. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.50K.