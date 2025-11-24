Legend of Arcadia pris i dag

Sanntids Legend of Arcadia (ARCA) pris i dag er $ 0.01002889, med en 0.07% endring de siste 24 timene. Nåværende ARCA til USD konverteringssats er $ 0.01002889 per ARCA.

Legend of Arcadia rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,021,393, med en sirkulerende forsyning på 300.79M ARCA. I løpet av de siste 24 timene ARCA har den blitt handlet mellom $ 0.00997832(laveste) og $ 0.01008425 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.089965, mens tidenes laveste notering var $ 0.00997832.

Kortsiktig har ARCA beveget seg -0.47% i løpet av den siste timen og -1.15% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Legend of Arcadia (ARCA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.04M$ 10.04M $ 10.04M Opplagsforsyning 300.79M 300.79M 300.79M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

