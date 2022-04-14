Legacy Frax Dollar (FRAX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Legacy Frax Dollar (FRAX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Legacy Frax Dollar (FRAX) Informasjon The first fractional-algorithmic stablecoin Offisiell nettside: https://frax.finance Kjøp FRAX nå!

Legacy Frax Dollar (FRAX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Legacy Frax Dollar (FRAX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 295.86M $ 295.86M $ 295.86M Total forsyning: $ 296.74M $ 296.74M $ 296.74M Sirkulerende forsyning: $ 296.74M $ 296.74M $ 296.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 295.86M $ 295.86M $ 295.86M All-time high: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 All-Time Low: $ 0.874536 $ 0.874536 $ 0.874536 Nåværende pris: $ 0.997037 $ 0.997037 $ 0.997037 Lær mer om Legacy Frax Dollar (FRAX) pris

Legacy Frax Dollar (FRAX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Legacy Frax Dollar (FRAX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FRAX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FRAX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FRAXs tokenomics, kan du utforske FRAX tokenets livepris!

FRAX prisforutsigelse Vil du vite hvor FRAX kan være på vei? Vår FRAX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FRAX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!