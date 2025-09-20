Legacy Frax Dollar (FRAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.995957 $ 0.995957 $ 0.995957 24 timer lav $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 timer høy 24 timer lav $ 0.995957$ 0.995957 $ 0.995957 24 timer høy $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 All Time High $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Laveste pris $ 0.874536$ 0.874536 $ 0.874536 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -0.05% Prisendring (7D) -0.09% Prisendring (7D) -0.09%

Legacy Frax Dollar (FRAX) sanntidsprisen er $0.997661. I løpet av de siste 24 timene har FRAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.995957 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FRAX er $ 1.14, mens den rekordlave prisen er $ 0.874536.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FRAX endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og -0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Legacy Frax Dollar (FRAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 296.05M$ 296.05M $ 296.05M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 296.05M$ 296.05M $ 296.05M Opplagsforsyning 296.74M 296.74M 296.74M Total forsyning 296,739,776.8203615 296,739,776.8203615 296,739,776.8203615

Nåværende markedsverdi på Legacy Frax Dollar er $ 296.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FRAX er 296.74M, med en total tilgang på 296739776.8203615. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 296.05M.