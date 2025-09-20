Dagens Legacy Frax Dollar livepris er 0.997661 USD. Spor prisoppdateringer for FRAX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FRAX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Legacy Frax Dollar livepris er 0.997661 USD. Spor prisoppdateringer for FRAX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FRAX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Legacy Frax Dollar Pris (FRAX)

1 FRAX til USD livepris:

$0.997659
$0.997659
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
Legacy Frax Dollar (FRAX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:17:06 (UTC+8)

Legacy Frax Dollar (FRAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.995957
$ 0.995957
24 timer lav
$ 1.0
$ 1.0
24 timer høy

$ 0.995957
$ 0.995957

$ 1.0
$ 1.0

$ 1.14
$ 1.14

$ 0.874536
$ 0.874536

+0.01%

-0.05%

-0.09%

-0.09%

Legacy Frax Dollar (FRAX) sanntidsprisen er $0.997661. I løpet av de siste 24 timene har FRAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.995957 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FRAX er $ 1.14, mens den rekordlave prisen er $ 0.874536.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FRAX endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og -0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Legacy Frax Dollar (FRAX) Markedsinformasjon

$ 296.05M
$ 296.05M

--
--

$ 296.05M
$ 296.05M

296.74M
296.74M

296,739,776.8203615
296,739,776.8203615

Nåværende markedsverdi på Legacy Frax Dollar er $ 296.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FRAX er 296.74M, med en total tilgang på 296739776.8203615. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 296.05M.

Legacy Frax Dollar (FRAX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Legacy Frax Dollar til USD ble $ -0.0005542450519779.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Legacy Frax Dollar til USD ble $ -0.0010267927.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Legacy Frax Dollar til USD ble $ -0.0021670194.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Legacy Frax Dollar til USD ble $ -0.0012976217531969.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0005542450519779-0.05%
30 dager$ -0.0010267927-0.10%
60 dager$ -0.0021670194-0.21%
90 dager$ -0.0012976217531969-0.12%

Hva er Legacy Frax Dollar (FRAX)

The first fractional-algorithmic stablecoin

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Legacy Frax Dollar (FRAX) Ressurs

Offisiell nettside

Legacy Frax Dollar Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Legacy Frax Dollar (FRAX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Legacy Frax Dollar (FRAX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Legacy Frax Dollar.

Sjekk Legacy Frax Dollarprisprognosen nå!

FRAX til lokale valutaer

Legacy Frax Dollar (FRAX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Legacy Frax Dollar (FRAX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FRAX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Legacy Frax Dollar (FRAX)

Hvor mye er Legacy Frax Dollar (FRAX) verdt i dag?
Live FRAX prisen i USD er 0.997661 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FRAX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FRAX til USD er $ 0.997661. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Legacy Frax Dollar?
Markedsverdien for FRAX er $ 296.05M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FRAX?
Den sirkulerende forsyningen av FRAX er 296.74M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFRAX ?
FRAX oppnådde en ATH-pris på 1.14 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FRAX?
FRAX så en ATL-pris på 0.874536 USD.
Hva er handelsvolumet til FRAX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FRAX er -- USD.
Vil FRAX gå høyere i år?
FRAX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FRAX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:17:06 (UTC+8)

