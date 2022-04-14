Legacy BOLD (BOLD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Legacy BOLD (BOLD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Legacy BOLD (BOLD) Informasjon BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. Offisiell nettside: https://www.liquity.org/ Kjøp BOLD nå!

Legacy BOLD (BOLD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Legacy BOLD (BOLD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 736.25K Total forsyning: $ 738.07K Sirkulerende forsyning: $ 738.07K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 736.25K All-time high: $ 1.052 All-Time Low: $ 0.756197 Nåværende pris: $ 0.997627 Lær mer om Legacy BOLD (BOLD) pris

Legacy BOLD (BOLD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Legacy BOLD (BOLD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOLD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOLD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOLDs tokenomics, kan du utforske BOLD tokenets livepris!

BOLD prisforutsigelse Vil du vite hvor BOLD kan være på vei? Vår BOLD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOLD tokenets prisforutsigelse nå!

