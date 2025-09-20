Legacy BOLD (BOLD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 Laveste pris $ 0.756197$ 0.756197 $ 0.756197 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.14% Prisendring (7D) +0.14%

Legacy BOLD (BOLD) sanntidsprisen er $0.998746. I løpet av de siste 24 timene har BOLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOLD er $ 1.052, mens den rekordlave prisen er $ 0.756197.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOLD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Legacy BOLD (BOLD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 745.09K$ 745.09K $ 745.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 741.12K$ 741.12K $ 741.12K Opplagsforsyning 742.05K 742.05K 742.05K Total forsyning 742,047.9650836503 742,047.9650836503 742,047.9650836503

Nåværende markedsverdi på Legacy BOLD er $ 745.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOLD er 742.05K, med en total tilgang på 742047.9650836503. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 741.12K.