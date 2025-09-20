Dagens Legacy BOLD livepris er 0.998746 USD. Spor prisoppdateringer for BOLD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOLD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Legacy BOLD livepris er 0.998746 USD. Spor prisoppdateringer for BOLD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOLD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BOLD

BOLD Prisinformasjon

BOLD Offisiell nettside

BOLD tokenomics

BOLD Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Legacy BOLD Logo

Legacy BOLD Pris (BOLD)

Ikke oppført

1 BOLD til USD livepris:

$0.998746
$0.998746$0.998746
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Legacy BOLD (BOLD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:48:45 (UTC+8)

Legacy BOLD (BOLD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.052
$ 1.052$ 1.052

$ 0.756197
$ 0.756197$ 0.756197

--

--

+0.14%

+0.14%

Legacy BOLD (BOLD) sanntidsprisen er $0.998746. I løpet av de siste 24 timene har BOLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOLD er $ 1.052, mens den rekordlave prisen er $ 0.756197.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOLD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Legacy BOLD (BOLD) Markedsinformasjon

$ 745.09K
$ 745.09K$ 745.09K

--
----

$ 741.12K
$ 741.12K$ 741.12K

742.05K
742.05K 742.05K

742,047.9650836503
742,047.9650836503 742,047.9650836503

Nåværende markedsverdi på Legacy BOLD er $ 745.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOLD er 742.05K, med en total tilgang på 742047.9650836503. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 741.12K.

Legacy BOLD (BOLD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Legacy BOLD til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Legacy BOLD til USD ble $ +0.0018733478.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Legacy BOLD til USD ble $ +0.0012300555.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Legacy BOLD til USD ble $ +0.0105370767867109.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0018733478+0.19%
60 dager$ +0.0012300555+0.12%
90 dager$ +0.0105370767867109+1.07%

Hva er Legacy BOLD (BOLD)

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Legacy BOLD (BOLD) Ressurs

Offisiell nettside

Legacy BOLD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Legacy BOLD (BOLD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Legacy BOLD (BOLD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Legacy BOLD.

Sjekk Legacy BOLDprisprognosen nå!

BOLD til lokale valutaer

Legacy BOLD (BOLD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Legacy BOLD (BOLD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOLD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Legacy BOLD (BOLD)

Hvor mye er Legacy BOLD (BOLD) verdt i dag?
Live BOLD prisen i USD er 0.998746 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BOLD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BOLD til USD er $ 0.998746. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Legacy BOLD?
Markedsverdien for BOLD er $ 745.09K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BOLD?
Den sirkulerende forsyningen av BOLD er 742.05K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOLD ?
BOLD oppnådde en ATH-pris på 1.052 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BOLD?
BOLD så en ATL-pris på 0.756197 USD.
Hva er handelsvolumet til BOLD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOLD er -- USD.
Vil BOLD gå høyere i år?
BOLD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOLD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:48:45 (UTC+8)

Legacy BOLD (BOLD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.