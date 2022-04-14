Ledger AI (LEDGER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ledger AI (LEDGER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ledger AI (LEDGER) Informasjon LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively. Offisiell nettside: https://ledgerai.co/ Kjøp LEDGER nå!

Ledger AI (LEDGER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ledger AI (LEDGER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.71M $ 7.71M $ 7.71M Total forsyning: $ 3.14B $ 3.14B $ 3.14B Sirkulerende forsyning: $ 2.15B $ 2.15B $ 2.15B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.25M $ 11.25M $ 11.25M All-time high: $ 0.00747007 $ 0.00747007 $ 0.00747007 All-Time Low: $ 0.00087522 $ 0.00087522 $ 0.00087522 Nåværende pris: $ 0.00349486 $ 0.00349486 $ 0.00349486 Lær mer om Ledger AI (LEDGER) pris

Ledger AI (LEDGER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ledger AI (LEDGER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LEDGER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LEDGER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LEDGERs tokenomics, kan du utforske LEDGER tokenets livepris!

LEDGER prisforutsigelse Vil du vite hvor LEDGER kan være på vei? Vår LEDGER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LEDGER tokenets prisforutsigelse nå!

