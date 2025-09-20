Dagens Ledger AI livepris er 0.00416222 USD. Spor prisoppdateringer for LEDGER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LEDGER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ledger AI livepris er 0.00416222 USD. Spor prisoppdateringer for LEDGER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LEDGER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00416515
-10.60%1D
Ledger AI (LEDGER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:26:46 (UTC+8)

Ledger AI (LEDGER) Prisinformasjon (USD)

$ 0.00413725
$ 0.00479865
$ 0.00413725
$ 0.00479865
$ 0.00747007
$ 0.00087522
-0.00%

-10.67%

-1.03%

-1.03%

Ledger AI (LEDGER) sanntidsprisen er $0.00416222. I løpet av de siste 24 timene har LEDGER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00413725 og et toppnivå på $ 0.00479865, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LEDGER er $ 0.00747007, mens den rekordlave prisen er $ 0.00087522.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LEDGER endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -10.67% over 24 timer og -1.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ledger AI (LEDGER) Markedsinformasjon

$ 8.96M
--
$ 13.07M
2.15B
3,141,592,654.0
Nåværende markedsverdi på Ledger AI er $ 8.96M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LEDGER er 2.15B, med en total tilgang på 3141592654.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.07M.

Ledger AI (LEDGER) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Ledger AI til USD ble $ -0.000497595930751554.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Ledger AI til USD ble $ +0.0007066846.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Ledger AI til USD ble $ +0.0081844100.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Ledger AI til USD ble $ +0.00318134000767333.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000497595930751554-10.67%
30 dager$ +0.0007066846+16.98%
60 dager$ +0.0081844100+196.64%
90 dager$ +0.00318134000767333+324.34%

Hva er Ledger AI (LEDGER)

LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively.

Ledger AI (LEDGER) Ressurs

Ledger AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ledger AI (LEDGER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ledger AI (LEDGER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ledger AI.

Sjekk Ledger AIprisprognosen nå!

LEDGER til lokale valutaer

Ledger AI (LEDGER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ledger AI (LEDGER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LEDGER tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Ledger AI (LEDGER)

Hvor mye er Ledger AI (LEDGER) verdt i dag?
Live LEDGER prisen i USD er 0.00416222 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LEDGER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LEDGER til USD er $ 0.00416222. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ledger AI?
Markedsverdien for LEDGER er $ 8.96M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LEDGER?
Den sirkulerende forsyningen av LEDGER er 2.15B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLEDGER ?
LEDGER oppnådde en ATH-pris på 0.00747007 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LEDGER?
LEDGER så en ATL-pris på 0.00087522 USD.
Hva er handelsvolumet til LEDGER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LEDGER er -- USD.
Vil LEDGER gå høyere i år?
LEDGER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LEDGER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:26:46 (UTC+8)

Ledger AI (LEDGER) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.