Ledger AI (LEDGER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00413725 $ 0.00413725 $ 0.00413725 24 timer lav $ 0.00479865 $ 0.00479865 $ 0.00479865 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00413725$ 0.00413725 $ 0.00413725 24 timer høy $ 0.00479865$ 0.00479865 $ 0.00479865 All Time High $ 0.00747007$ 0.00747007 $ 0.00747007 Laveste pris $ 0.00087522$ 0.00087522 $ 0.00087522 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -10.67% Prisendring (7D) -1.03% Prisendring (7D) -1.03%

Ledger AI (LEDGER) sanntidsprisen er $0.00416222. I løpet av de siste 24 timene har LEDGER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00413725 og et toppnivå på $ 0.00479865, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LEDGER er $ 0.00747007, mens den rekordlave prisen er $ 0.00087522.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LEDGER endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -10.67% over 24 timer og -1.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ledger AI (LEDGER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.96M$ 8.96M $ 8.96M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.07M$ 13.07M $ 13.07M Opplagsforsyning 2.15B 2.15B 2.15B Total forsyning 3,141,592,654.0 3,141,592,654.0 3,141,592,654.0

Nåværende markedsverdi på Ledger AI er $ 8.96M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LEDGER er 2.15B, med en total tilgang på 3141592654.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.07M.