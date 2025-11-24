BørsDEX+
Kjøp kryptoMarkederSpotFutures500XTjeneHendelser
Mer
CHZ Frenzy
Sanntidspris for League of Kingdoms er i dag 0.060113 USD.LOKA markedsverdien er 2,074,729 USD. Spor sanntids LOKA to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for League of Kingdoms er i dag 0.060113 USD.LOKA markedsverdien er 2,074,729 USD. Spor sanntids LOKA to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om LOKA

LOKA Prisinformasjon

Hva er LOKA

LOKA Offisiell nettside

LOKA tokenomics

LOKA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

League of Kingdoms Logo

League of Kingdoms Pris (LOKA)

Ikke oppført

1 LOKA til USD livepris:

$0.060113
$0.060113$0.060113
-5.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
League of Kingdoms (LOKA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 00:36:49 (UTC+8)

League of Kingdoms pris i dag

Sanntids League of Kingdoms (LOKA) pris i dag er $ 0.060113, med en 5.96% endring de siste 24 timene. Nåværende LOKA til USD konverteringssats er $ 0.060113 per LOKA.

League of Kingdoms rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,074,729, med en sirkulerende forsyning på 34.51M LOKA. I løpet av de siste 24 timene LOKA har den blitt handlet mellom $ 0.056881(laveste) og $ 0.065886 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 5.37, mens tidenes laveste notering var $ 0.04425999.

Kortsiktig har LOKA beveget seg -2.10% i løpet av den siste timen og -23.33% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

League of Kingdoms (LOKA) Markedsinformasjon

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

--
----

$ 30.06M
$ 30.06M$ 30.06M

34.51M
34.51M 34.51M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på League of Kingdoms er $ 2.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOKA er 34.51M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.06M.

League of Kingdoms prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.056881
$ 0.056881$ 0.056881
24 timer lav
$ 0.065886
$ 0.065886$ 0.065886
24 timer høy

$ 0.056881
$ 0.056881$ 0.056881

$ 0.065886
$ 0.065886$ 0.065886

$ 5.37
$ 5.37$ 5.37

$ 0.04425999
$ 0.04425999$ 0.04425999

-2.10%

-5.95%

-23.33%

-23.33%

League of Kingdoms (LOKA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på League of Kingdoms til USD ble $ -0.00380928203800792.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på League of Kingdoms til USD ble $ -0.0282719253.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på League of Kingdoms til USD ble $ -0.0380357072.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på League of Kingdoms til USD ble $ -0.12306614457053122.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00380928203800792-5.95%
30 dager$ -0.0282719253-47.03%
60 dager$ -0.0380357072-63.27%
90 dager$ -0.12306614457053122-67.18%

Prisforutsigelse for League of Kingdoms

League of Kingdoms (LOKA) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOKA for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
League of Kingdoms (LOKA) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på League of Kingdoms potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hva prisen for League of Kingdoms vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for LOKA prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på League of Kingdoms prisforutsigelser.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

League of Kingdoms (LOKA) Ressurs

Offisiell nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om League of Kingdoms

Hvor mye vil 1 League of Kingdoms være verdt i 2030?
Hvis League of Kingdoms skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle League of Kingdoms priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 00:36:49 (UTC+8)

League of Kingdoms (LOKA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
11-23 21:23:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion

Utforsk mer om League of Kingdoms

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

SBTC

SBTC

SBTC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Scamcoin

Scamcoin

SCAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Monad

Monad

MON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.7320
$0.7320$0.7320

+1,364.00%

MineD

MineD

DIGI

$0.0001211
$0.0001211$0.0001211

-1.22%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.7320
$0.7320$0.7320

+1,364.00%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00000005784
$0.00000005784$0.00000005784

+203.62%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.000000000280
$0.000000000280$0.000000000280

+180.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000001320
$0.00000001320$0.00000001320

+120.00%

Arbit

Arbit

ARBT

$0.0000006150
$0.0000006150$0.0000006150

+105.00%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.