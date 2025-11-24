League of Kingdoms pris i dag

Sanntids League of Kingdoms (LOKA) pris i dag er $ 0.060113, med en 5.96% endring de siste 24 timene. Nåværende LOKA til USD konverteringssats er $ 0.060113 per LOKA.

League of Kingdoms rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,074,729, med en sirkulerende forsyning på 34.51M LOKA. I løpet av de siste 24 timene LOKA har den blitt handlet mellom $ 0.056881(laveste) og $ 0.065886 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 5.37, mens tidenes laveste notering var $ 0.04425999.

Kortsiktig har LOKA beveget seg -2.10% i løpet av den siste timen og -23.33% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

League of Kingdoms (LOKA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.06M$ 30.06M $ 30.06M Opplagsforsyning 34.51M 34.51M 34.51M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

