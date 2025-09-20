Le Bleu Elefant (BLEU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000588 $ 0.0000588 $ 0.0000588 24 timer lav $ 0.00006133 $ 0.00006133 $ 0.00006133 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0000588$ 0.0000588 $ 0.0000588 24 timer høy $ 0.00006133$ 0.00006133 $ 0.00006133 All Time High $ 0.00343978$ 0.00343978 $ 0.00343978 Laveste pris $ 0.0000497$ 0.0000497 $ 0.0000497 Prisendring (1H) -0.16% Prisendring (1D) -1.30% Prisendring (7D) -3.90% Prisendring (7D) -3.90%

Le Bleu Elefant (BLEU) sanntidsprisen er $0.00005912. I løpet av de siste 24 timene har BLEU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000588 og et toppnivå på $ 0.00006133, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLEU er $ 0.00343978, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000497.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLEU endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -1.30% over 24 timer og -3.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Le Bleu Elefant (BLEU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 59.13K$ 59.13K $ 59.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 59.13K$ 59.13K $ 59.13K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Le Bleu Elefant er $ 59.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLEU er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 59.13K.