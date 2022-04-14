LC SHIB (LC) tokenomics

LC SHIB (LC) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i LC SHIB (LC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
LC SHIB (LC) Informasjon

LC is a token built on the Solana blockchain, focused on powering the new secure platform called DegenSafe. The launchpad based on this token will serve as fuel for creating memecoins, supported by the latest anti-rug, anti-bot, and anti-scam features. The main goal of LC SHIB is to enhance the market with tools that protect traders, their funds, and make meme culture truly safe. The protection fund or scam wall only fuels the LC token itself.

Offisiell nettside:
https://degensafe.fun

LC SHIB (LC) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LC SHIB (LC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M
Total forsyning:
$ 999.87M
$ 999.87M$ 999.87M
Sirkulerende forsyning:
$ 938.09M
$ 938.09M
$ 938.09M$ 938.09M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 2.45M
$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M
All-time high:
$ 0.00898244
$ 0.00898244$ 0.00898244
All-Time Low:
$ 0.00021592
$ 0.00021592$ 0.00021592
Nåværende pris:
$ 0.00252557
$ 0.00252557$ 0.00252557

LC SHIB (LC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak LC SHIB (LC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LC tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LCs tokenomics, kan du utforske LC tokenets livepris!

LC prisforutsigelse

Vil du vite hvor LC kan være på vei? Vår LC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

