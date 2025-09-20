LC SHIB (LC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0027647 $ 0.0027647 $ 0.0027647 24 timer lav $ 0.00295363 $ 0.00295363 $ 0.00295363 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0027647$ 0.0027647 $ 0.0027647 24 timer høy $ 0.00295363$ 0.00295363 $ 0.00295363 All Time High $ 0.00898244$ 0.00898244 $ 0.00898244 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) +3.91% Prisendring (7D) -17.82% Prisendring (7D) -17.82%

LC SHIB (LC) sanntidsprisen er $0.00291615. I løpet av de siste 24 timene har LC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0027647 og et toppnivå på $ 0.00295363, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LC er $ 0.00898244, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LC endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, +3.91% over 24 timer og -17.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LC SHIB (LC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M Opplagsforsyning 938.09M 938.09M 938.09M Total forsyning 999,869,479.467609 999,869,479.467609 999,869,479.467609

Nåværende markedsverdi på LC SHIB er $ 2.74M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LC er 938.09M, med en total tilgang på 999869479.467609. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.92M.