Lazer Eyez (LZR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lazer Eyez (LZR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lazer Eyez (LZR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lazer Eyez (LZR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.22K Total forsyning: $ 998.78M Sirkulerende forsyning: $ 998.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.22K All-time high: $ 0.00284929 All-Time Low: $ 0.00000783 Nåværende pris: $ 0

Lazer Eyez (LZR) Informasjon Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1943375622828437830

Lazer Eyez (LZR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lazer Eyez (LZR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LZR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LZR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LZRs tokenomics, kan du utforske LZR tokenets livepris!

