Lazer Eyez pris i dag

Sanntids Lazer Eyez (LZR) pris i dag er $ 0.00000822, med en 3.10% endring de siste 24 timene. Nåværende LZR til USD konverteringssats er $ 0.00000822 per LZR.

Lazer Eyez rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,208.64, med en sirkulerende forsyning på 998.78M LZR. I løpet av de siste 24 timene LZR har den blitt handlet mellom $ 0.00000793(laveste) og $ 0.00000822 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00284929, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000783.

Kortsiktig har LZR beveget seg -- i løpet av den siste timen og -6.77% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Lazer Eyez (LZR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K Opplagsforsyning 998.78M 998.78M 998.78M Total forsyning 998,783,120.514229 998,783,120.514229 998,783,120.514229

Nåværende markedsverdi på Lazer Eyez er $ 8.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LZR er 998.78M, med en total tilgang på 998783120.514229. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.21K.