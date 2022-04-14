Law Blocks (LBT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Law Blocks (LBT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Law Blocks (LBT) Informasjon What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts. Offisiell nettside: https://lawblocks.io/ Teknisk dokument: https://lawblocks.io/static/media/Law_Blocks_AI_Whitepaper.96d4cffe57b623991ac7.pdf Kjøp LBT nå!

Law Blocks (LBT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Law Blocks (LBT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 32.09M $ 32.09M $ 32.09M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 130.99M $ 130.99M $ 130.99M All-time high: $ 0.291525 $ 0.291525 $ 0.291525 All-Time Low: $ 0.01953918 $ 0.01953918 $ 0.01953918 Nåværende pris: $ 0.13099 $ 0.13099 $ 0.13099 Lær mer om Law Blocks (LBT) pris

Law Blocks (LBT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Law Blocks (LBT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LBT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LBT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LBTs tokenomics, kan du utforske LBT tokenets livepris!

