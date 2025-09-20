Law Blocks (LBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.131076 $ 0.131076 $ 0.131076 24 timer lav $ 0.131458 $ 0.131458 $ 0.131458 24 timer høy 24 timer lav $ 0.131076$ 0.131076 $ 0.131076 24 timer høy $ 0.131458$ 0.131458 $ 0.131458 All Time High $ 0.291525$ 0.291525 $ 0.291525 Laveste pris $ 0.01953918$ 0.01953918 $ 0.01953918 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) +0.07% Prisendring (7D) +0.34% Prisendring (7D) +0.34%

Law Blocks (LBT) sanntidsprisen er $0.131322. I løpet av de siste 24 timene har LBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.131076 og et toppnivå på $ 0.131458, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LBT er $ 0.291525, mens den rekordlave prisen er $ 0.01953918.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LBT endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, +0.07% over 24 timer og +0.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Law Blocks (LBT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.18M$ 32.18M $ 32.18M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 131.35M$ 131.35M $ 131.35M Opplagsforsyning 245.00M 245.00M 245.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Law Blocks er $ 32.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LBT er 245.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 131.35M.