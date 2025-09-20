Dagens Law Blocks livepris er 0.131322 USD. Spor prisoppdateringer for LBT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LBT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Law Blocks livepris er 0.131322 USD. Spor prisoppdateringer for LBT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LBT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LBT

LBT Prisinformasjon

LBT teknisk dokument

LBT Offisiell nettside

LBT tokenomics

LBT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Law Blocks Logo

Law Blocks Pris (LBT)

Ikke oppført

1 LBT til USD livepris:

$0.131349
$0.131349$0.131349
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Law Blocks (LBT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:16:50 (UTC+8)

Law Blocks (LBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.131076
$ 0.131076$ 0.131076
24 timer lav
$ 0.131458
$ 0.131458$ 0.131458
24 timer høy

$ 0.131076
$ 0.131076$ 0.131076

$ 0.131458
$ 0.131458$ 0.131458

$ 0.291525
$ 0.291525$ 0.291525

$ 0.01953918
$ 0.01953918$ 0.01953918

+0.04%

+0.07%

+0.34%

+0.34%

Law Blocks (LBT) sanntidsprisen er $0.131322. I løpet av de siste 24 timene har LBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.131076 og et toppnivå på $ 0.131458, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LBT er $ 0.291525, mens den rekordlave prisen er $ 0.01953918.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LBT endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, +0.07% over 24 timer og +0.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Law Blocks (LBT) Markedsinformasjon

$ 32.18M
$ 32.18M$ 32.18M

--
----

$ 131.35M
$ 131.35M$ 131.35M

245.00M
245.00M 245.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Law Blocks er $ 32.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LBT er 245.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 131.35M.

Law Blocks (LBT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Law Blocks til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Law Blocks til USD ble $ -0.0010702086.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Law Blocks til USD ble $ -0.0011685556.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Law Blocks til USD ble $ +0.002151182059696.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.07%
30 dager$ -0.0010702086-0.81%
60 dager$ -0.0011685556-0.88%
90 dager$ +0.002151182059696+1.67%

Hva er Law Blocks (LBT)

What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Law Blocks (LBT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Law Blocks Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Law Blocks (LBT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Law Blocks (LBT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Law Blocks.

Sjekk Law Blocksprisprognosen nå!

LBT til lokale valutaer

Law Blocks (LBT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Law Blocks (LBT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LBT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Law Blocks (LBT)

Hvor mye er Law Blocks (LBT) verdt i dag?
Live LBT prisen i USD er 0.131322 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LBT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LBT til USD er $ 0.131322. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Law Blocks?
Markedsverdien for LBT er $ 32.18M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LBT?
Den sirkulerende forsyningen av LBT er 245.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLBT ?
LBT oppnådde en ATH-pris på 0.291525 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LBT?
LBT så en ATL-pris på 0.01953918 USD.
Hva er handelsvolumet til LBT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LBT er -- USD.
Vil LBT gå høyere i år?
LBT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LBT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:16:50 (UTC+8)

Law Blocks (LBT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.