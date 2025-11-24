Launchium pris i dag

Sanntids Launchium (LNCHM) pris i dag er $ 0.00000554, med en 2.04% endring de siste 24 timene. Nåværende LNCHM til USD konverteringssats er $ 0.00000554 per LNCHM.

Launchium rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,172.76, med en sirkulerende forsyning på 933.94M LNCHM. I løpet av de siste 24 timene LNCHM har den blitt handlet mellom $ 0.00000539(laveste) og $ 0.00000557 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00025703, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000533.

Kortsiktig har LNCHM beveget seg -- i løpet av den siste timen og -26.38% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Launchium (LNCHM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.17K$ 5.17K $ 5.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.17K$ 5.17K $ 5.17K Opplagsforsyning 933.94M 933.94M 933.94M Total forsyning 933,939,323.8833781 933,939,323.8833781 933,939,323.8833781

Nåværende markedsverdi på Launchium er $ 5.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LNCHM er 933.94M, med en total tilgang på 933939323.8833781. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.17K.