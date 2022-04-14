Latte (LATTE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Latte (LATTE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Latte (LATTE) Informasjon $LATTE is a unique memecoin designed to combine the cozy charm of coffee culture with the innovative potential of blockchain technology. Our mission is to create a fun, engaging, and financially rewarding experience for both crypto enthusiasts and coffee lovers. With a vibrant community, innovative financial strategies, and a commitment to transparency, $LATTE offers a unique blend of fun and financial opportunity. Join us in brewing success and exploring new heights in the world of DeFi! Offisiell nettside: https://lattecoin.xyz/ Kjøp LATTE nå!

Latte (LATTE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Latte (LATTE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.12K $ 12.12K $ 12.12K Total forsyning: $ 823.68M $ 823.68M $ 823.68M Sirkulerende forsyning: $ 823.68M $ 823.68M $ 823.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.12K $ 12.12K $ 12.12K All-time high: $ 0.00268683 $ 0.00268683 $ 0.00268683 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Latte (LATTE) pris

Latte (LATTE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Latte (LATTE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LATTE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LATTE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LATTEs tokenomics, kan du utforske LATTE tokenets livepris!

