LATENT ARENA (LATENT) Informasjon A decentralized platform that enables users to make predictions on content engagement. LatentArena is a platform where EVERYONE can earn - not just top creators. How? By combining content creation with prediction markets. Think of it as fantasy sports, but for content!

Latent Arena is an AI-based content evaluation platform that allows users to predict the engagement and interaction levels of content by placing bets. While enjoying the content, users bet $LATENT (the platform's token), and the final prize pool is distributed among the winning users and creators based on the ratings. It's kind of like adding a Polymarket feature to TikTok. A bit dull—imagine watching a TikTok video and having to bet on how many likes it will get. Current social platforms are already quite engaging, so adding a betting element might feel a bit unnecessary. Offisiell nettside: https://www.latentarena.xyz/ Teknisk dokument: https://www.latentarena.xyz/docs/whitepaper.pdf

LATENT ARENA (LATENT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LATENT ARENA (LATENT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.32K $ 10.32K $ 10.32K Total forsyning: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M Sirkulerende forsyning: $ 891.40M $ 891.40M $ 891.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.57K $ 11.57K $ 11.57K All-time high: $ 0.00061777 $ 0.00061777 $ 0.00061777 All-Time Low: $ 0.00000865 $ 0.00000865 $ 0.00000865 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om LATENT ARENA (LATENT) pris

LATENT ARENA (LATENT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LATENT ARENA (LATENT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LATENT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LATENT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LATENTs tokenomics, kan du utforske LATENT tokenets livepris!

