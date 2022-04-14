Late Capitalism (L8CAP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Late Capitalism (L8CAP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Late Capitalism (L8CAP) Informasjon investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD. L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs! Offisiell nettside: https://www.daos.fun/78E2eW1QBg15cinNR4wfFzu9SJPsDXQKR29SNpApg78J Kjøp L8CAP nå!

Late Capitalism (L8CAP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Late Capitalism (L8CAP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 191.49K $ 191.49K $ 191.49K Total forsyning: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Sirkulerende forsyning: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 191.49K $ 191.49K $ 191.49K All-time high: $ 0.00318447 $ 0.00318447 $ 0.00318447 All-Time Low: $ 0.00009332 $ 0.00009332 $ 0.00009332 Nåværende pris: $ 0.00017807 $ 0.00017807 $ 0.00017807 Lær mer om Late Capitalism (L8CAP) pris

Late Capitalism (L8CAP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Late Capitalism (L8CAP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet L8CAP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange L8CAP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår L8CAPs tokenomics, kan du utforske L8CAP tokenets livepris!

L8CAP prisforutsigelse Vil du vite hvor L8CAP kan være på vei? Vår L8CAP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

