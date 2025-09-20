Dagens Late Capitalism livepris er 0.00021459 USD. Spor prisoppdateringer for L8CAP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk L8CAP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Late Capitalism livepris er 0.00021459 USD. Spor prisoppdateringer for L8CAP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk L8CAP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Late Capitalism Pris (L8CAP)

1 L8CAP til USD livepris:

$0.00021459
$0.00021459$0.00021459
-1.50%1D
Late Capitalism (L8CAP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:21:23 (UTC+8)

Late Capitalism (L8CAP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00021134
24 timer lav
$ 0.00021909
24 timer høy

$ 0.00021134
$ 0.00021909
$ 0.00318447
$ 0.00009332
-0.60%

-1.55%

-1.05%

-1.05%

Late Capitalism (L8CAP) sanntidsprisen er $0.00021459. I løpet av de siste 24 timene har L8CAP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00021134 og et toppnivå på $ 0.00021909, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til L8CAP er $ 0.00318447, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009332.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har L8CAP endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, -1.55% over 24 timer og -1.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Late Capitalism (L8CAP) Markedsinformasjon

$ 229.61K
--
$ 229.61K
1.08B
1,075,383,985.146221
Nåværende markedsverdi på Late Capitalism er $ 229.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på L8CAP er 1.08B, med en total tilgang på 1075383985.146221. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 229.61K.

Late Capitalism (L8CAP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Late Capitalism til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Late Capitalism til USD ble $ +0.0002168485.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Late Capitalism til USD ble $ +0.0001442298.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Late Capitalism til USD ble $ +0.00003920466993240645.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.55%
30 dager$ +0.0002168485+101.05%
60 dager$ +0.0001442298+67.21%
90 dager$ +0.00003920466993240645+22.35%

Hva er Late Capitalism (L8CAP)

investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD. L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs!

Late Capitalism (L8CAP) Ressurs

Late Capitalism Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Late Capitalism (L8CAP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Late Capitalism (L8CAP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Late Capitalism.

Sjekk Late Capitalismprisprognosen nå!

L8CAP til lokale valutaer

Late Capitalism (L8CAP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Late Capitalism (L8CAP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om L8CAP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Late Capitalism (L8CAP)

Hvor mye er Late Capitalism (L8CAP) verdt i dag?
Live L8CAP prisen i USD er 0.00021459 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende L8CAP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på L8CAP til USD er $ 0.00021459. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Late Capitalism?
Markedsverdien for L8CAP er $ 229.61K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av L8CAP?
Den sirkulerende forsyningen av L8CAP er 1.08B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forL8CAP ?
L8CAP oppnådde en ATH-pris på 0.00318447 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på L8CAP?
L8CAP så en ATL-pris på 0.00009332 USD.
Hva er handelsvolumet til L8CAP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for L8CAP er -- USD.
Vil L8CAP gå høyere i år?
L8CAP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut L8CAP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:21:23 (UTC+8)

