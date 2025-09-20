Late Capitalism (L8CAP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00021134 $ 0.00021134 $ 0.00021134 24 timer lav $ 0.00021909 $ 0.00021909 $ 0.00021909 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00021134$ 0.00021134 $ 0.00021134 24 timer høy $ 0.00021909$ 0.00021909 $ 0.00021909 All Time High $ 0.00318447$ 0.00318447 $ 0.00318447 Laveste pris $ 0.00009332$ 0.00009332 $ 0.00009332 Prisendring (1H) -0.60% Prisendring (1D) -1.55% Prisendring (7D) -1.05% Prisendring (7D) -1.05%

Late Capitalism (L8CAP) sanntidsprisen er $0.00021459. I løpet av de siste 24 timene har L8CAP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00021134 og et toppnivå på $ 0.00021909, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til L8CAP er $ 0.00318447, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009332.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har L8CAP endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, -1.55% over 24 timer og -1.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Late Capitalism (L8CAP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 229.61K$ 229.61K $ 229.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 229.61K$ 229.61K $ 229.61K Opplagsforsyning 1.08B 1.08B 1.08B Total forsyning 1,075,383,985.146221 1,075,383,985.146221 1,075,383,985.146221

Nåværende markedsverdi på Late Capitalism er $ 229.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på L8CAP er 1.08B, med en total tilgang på 1075383985.146221. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 229.61K.