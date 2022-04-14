Larp Detective Agency ($AGENCY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Larp Detective Agency ($AGENCY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Larp Detective Agency ($AGENCY) Informasjon Larp Detective Agency provides market insights from a multi-agent AI swarm powered by the Eliza framework. The first agent available at launch is Scarlett, her purpose is to assist users in making informed token investment decisions. She can be added to Discord or Telegram chats to assist with token and wallet analysis as well as gauge social sentiment on X. 10% of the AGENCY token has been donated to ai16z DAO. Offisiell nettside: https://www.larpdetective.agency/ Kjøp $AGENCY nå!

Larp Detective Agency ($AGENCY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Larp Detective Agency ($AGENCY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47.53K $ 47.53K $ 47.53K Total forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Sirkulerende forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.53K $ 47.53K $ 47.53K All-time high: $ 0.02279091 $ 0.02279091 $ 0.02279091 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Larp Detective Agency ($AGENCY) pris

Larp Detective Agency ($AGENCY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Larp Detective Agency ($AGENCY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $AGENCY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $AGENCY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $AGENCYs tokenomics, kan du utforske $AGENCY tokenets livepris!

$AGENCY prisforutsigelse Vil du vite hvor $AGENCY kan være på vei? Vår $AGENCY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $AGENCY tokenets prisforutsigelse nå!

