Larp Detective Agency ($AGENCY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02279091$ 0.02279091 $ 0.02279091 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.60% Prisendring (1D) -2.29% Prisendring (7D) +4.32% Prisendring (7D) +4.32%

Larp Detective Agency ($AGENCY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $AGENCY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $AGENCY er $ 0.02279091, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $AGENCY endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, -2.29% over 24 timer og +4.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Larp Detective Agency ($AGENCY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 48.77K$ 48.77K $ 48.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 48.77K$ 48.77K $ 48.77K Opplagsforsyning 999.92M 999.92M 999.92M Total forsyning 999,920,526.918895 999,920,526.918895 999,920,526.918895

