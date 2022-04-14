Lara (LARA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lara (LARA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lara (LARA) Informasjon Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens. Offisiell nettside: https://laraprotocol.com Teknisk dokument: https://docs.laraprotocol.com Kjøp LARA nå!

Lara (LARA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lara (LARA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.66K $ 39.66K $ 39.66K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 212.55M $ 212.55M $ 212.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 186.60K $ 186.60K $ 186.60K All-time high: $ 0.00422676 $ 0.00422676 $ 0.00422676 All-Time Low: $ 0.00018233 $ 0.00018233 $ 0.00018233 Nåværende pris: $ 0.0001866 $ 0.0001866 $ 0.0001866 Lær mer om Lara (LARA) pris

Lara (LARA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lara (LARA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LARA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LARA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LARAs tokenomics, kan du utforske LARA tokenets livepris!

