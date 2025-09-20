Dagens Lara livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LARA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LARA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Lara livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LARA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LARA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Lara Pris (LARA)

1 LARA til USD livepris:

$0.00030164
$0.00030164$0.00030164
0.00%1D
Lara (LARA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:21:03 (UTC+8)

Lara (LARA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00422676
$ 0.00422676$ 0.00422676

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Lara (LARA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LARA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LARA er $ 0.00422676, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LARA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lara (LARA) Markedsinformasjon

$ 64.11K
$ 64.11K$ 64.11K

--
----

$ 301.64K
$ 301.64K$ 301.64K

212.55M
212.55M 212.55M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lara er $ 64.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LARA er 212.55M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 301.64K.

Lara (LARA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Lara til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Lara til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Lara til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Lara til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0-28.80%
60 dager$ 0-47.57%
90 dager$ 0--

Hva er Lara (LARA)

Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens.

Lara (LARA) Ressurs

Lara Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lara (LARA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lara (LARA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lara.

Sjekk Laraprisprognosen nå!

LARA til lokale valutaer

Lara (LARA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lara (LARA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LARA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Lara (LARA)

Hvor mye er Lara (LARA) verdt i dag?
Live LARA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LARA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LARA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Lara?
Markedsverdien for LARA er $ 64.11K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LARA?
Den sirkulerende forsyningen av LARA er 212.55M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLARA ?
LARA oppnådde en ATH-pris på 0.00422676 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LARA?
LARA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til LARA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LARA er -- USD.
Vil LARA gå høyere i år?
LARA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LARA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:21:03 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.