LandWolfina (WOLFINA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LandWolfina (WOLFINA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LandWolfina (WOLFINA) Informasjon LandWolfina ($WOLFINA) bursts onto the Solana blockchain as LandWolf's perfect partner-in-crime. As his dynamic female counterpart, she injects fresh aura and style into the crypto community. Inspired by Matt Furie's iconic Boys Club series, Wolfina adds a thrilling new dimension to these beloved characters. Join our unstoppable Telegram community to embark on an exciting journey with Wolfina and her lover, LandWolf! Offisiell nettside: https://www.landwolfina.com/ Kjøp WOLFINA nå!

LandWolfina (WOLFINA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LandWolfina (WOLFINA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.84K $ 27.84K $ 27.84K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.84K $ 27.84K $ 27.84K All-time high: $ 0.00035607 $ 0.00035607 $ 0.00035607 All-Time Low: $ 0.00000163 $ 0.00000163 $ 0.00000163 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om LandWolfina (WOLFINA) pris

LandWolfina (WOLFINA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LandWolfina (WOLFINA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WOLFINA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WOLFINA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WOLFINAs tokenomics, kan du utforske WOLFINA tokenets livepris!

WOLFINA prisforutsigelse Vil du vite hvor WOLFINA kan være på vei? Vår WOLFINA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WOLFINA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!