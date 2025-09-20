LandWolfina (WOLFINA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00035607$ 0.00035607 $ 0.00035607 Laveste pris $ 0.00000163$ 0.00000163 $ 0.00000163 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +3.02% Prisendring (7D) +3.02%

LandWolfina (WOLFINA) sanntidsprisen er $0.00000308. I løpet av de siste 24 timene har WOLFINA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WOLFINA er $ 0.00035607, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000163.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WOLFINA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +3.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LandWolfina (WOLFINA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.84K$ 30.84K $ 30.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.84K$ 30.84K $ 30.84K Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 9,996,214,740.800217 9,996,214,740.800217 9,996,214,740.800217

Nåværende markedsverdi på LandWolfina er $ 30.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WOLFINA er 10.00B, med en total tilgang på 9996214740.800217. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.84K.