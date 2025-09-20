Landlord Ronald ($LANDLORD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02057193$ 0.02057193 $ 0.02057193 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -2.51% Prisendring (7D) -0.81% Prisendring (7D) -0.81%

Landlord Ronald ($LANDLORD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $LANDLORD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $LANDLORD er $ 0.02057193, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $LANDLORD endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -2.51% over 24 timer og -0.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Landlord Ronald ($LANDLORD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 125.53K$ 125.53K $ 125.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 125.53K$ 125.53K $ 125.53K Opplagsforsyning 824.00M 824.00M 824.00M Total forsyning 824,000,000.0 824,000,000.0 824,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Landlord Ronald er $ 125.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $LANDLORD er 824.00M, med en total tilgang på 824000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 125.53K.