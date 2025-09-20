Land Wu (LANDWU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall 24 timer lav 24 timer høy All Time High Laveste pris Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) +3.55% Prisendring (7D) -30.22%

Land Wu (LANDWU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LANDWU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LANDWU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LANDWU endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, +3.55% over 24 timer og -30.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Land Wu (LANDWU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 200.16K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 200.16K Opplagsforsyning 420.69T Total forsyning 420,690,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Land Wu er $ 200.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LANDWU er 420.69T, med en total tilgang på 420690000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 200.16K.