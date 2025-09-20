LANA THE SOL GIRL (LANA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001013 24 timer lav $ 0.00001025 24 timer høy $ 0.00105655 All Time High $ 0.00000478 Laveste pris Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.03% Prisendring (7D) +1.03%

LANA THE SOL GIRL (LANA) sanntidsprisen er $0.00001013. I løpet av de siste 24 timene har LANA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001013 og et toppnivå på $ 0.00001025, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LANA er $ 0.00105655, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000478.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LANA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.03% over 24 timer og +1.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LANA THE SOL GIRL (LANA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.24K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.13K Opplagsforsyning 220.85M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LANA THE SOL GIRL er $ 2.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LANA er 220.85M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.13K.