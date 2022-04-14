Lampapuy (LPP) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Lampapuy (LPP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Lampapuy (LPP) Informasjon

Lampapuy - the First Community owned Project Lampapuy is the way to express humor, creativity, and social commentary through $LPP

Mission: Lampapuy, on a mission to become the Solana community's beacon, is embarking on a grand journey to becoming the ONE and ONLY Solana Community Coin.

Vision: We envision Lampapuy as a community project where we make $LPP a Utility and Governance Coin. We plan to either build new projects from scratch or acquire failed projects and relaunch them as part of the Lampapuy Ecosystem. This includes DEX, NFT Marketplace, Domain Name Service, Staking, Launchpad, Gaming, and more.

Offisiell nettside:
https://Lampapuy.com
Teknisk dokument:
https://www.lampapuy.com/static/media/pitchDeck.e77029df89a513d2568d.pdf

Lampapuy (LPP) Tokenomics og prisanalyse

Markedsverdi:
$ 9.41K
Total forsyning:
$ 500.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 500.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 9.41K
All-time high:
$ 0.00939172
All-Time Low:
$ 0.00000875
Nåværende pris:
$ 0
Lampapuy (LPP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Lampapuy (LPP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LPP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LPP tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LPPs tokenomics, kan du utforske LPP tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.