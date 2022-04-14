Lampapuy (LPP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lampapuy (LPP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lampapuy (LPP) Informasjon Lampapuy - the First Community owned Project Lampapuy is the way to express humor, creativity, and social commentary through $LPP Mission: Lampapuy, on a mission to become the Solana community's beacon, is embarking on a grand journey to becoming the ONE and ONLY Solana Community Coin. Vision: We envision Lampapuy as a community project where we make $LPP a Utility and Governance Coin. We plan to either build new projects from scratch or acquire failed projects and relaunch them as part of the Lampapuy Ecosystem. This includes DEX, NFT Marketplace, Domain Name Service, Staking, Launchpad, Gaming, and more. Offisiell nettside: https://Lampapuy.com Teknisk dokument: https://www.lampapuy.com/static/media/pitchDeck.e77029df89a513d2568d.pdf Kjøp LPP nå!

Lampapuy (LPP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lampapuy (LPP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.41K $ 9.41K $ 9.41K Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.41K $ 9.41K $ 9.41K All-time high: $ 0.00939172 $ 0.00939172 $ 0.00939172 All-Time Low: $ 0.00000875 $ 0.00000875 $ 0.00000875 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Lampapuy (LPP) pris

Lampapuy (LPP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lampapuy (LPP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LPP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LPP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LPPs tokenomics, kan du utforske LPP tokenets livepris!

