Dagens Lampapuy livepris er 0.00001882 USD. Spor prisoppdateringer for LPP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LPP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Lampapuy livepris er 0.00001882 USD. Spor prisoppdateringer for LPP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LPP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LPP

LPP Prisinformasjon

LPP teknisk dokument

LPP Offisiell nettside

LPP tokenomics

LPP Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Lampapuy Logo

Lampapuy Pris (LPP)

Ikke oppført

1 LPP til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Lampapuy (LPP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:40:31 (UTC+8)

Lampapuy (LPP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00939172
$ 0.00939172$ 0.00939172

$ 0.00000875
$ 0.00000875$ 0.00000875

--

--

+41.64%

+41.64%

Lampapuy (LPP) sanntidsprisen er $0.00001882. I løpet av de siste 24 timene har LPP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LPP er $ 0.00939172, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000875.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LPP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +41.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lampapuy (LPP) Markedsinformasjon

$ 9.41K
$ 9.41K$ 9.41K

--
----

$ 9.41K
$ 9.41K$ 9.41K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lampapuy er $ 9.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LPP er 500.00M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.41K.

Lampapuy (LPP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Lampapuy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Lampapuy til USD ble $ +0.0000078375.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Lampapuy til USD ble $ +0.0000085613.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Lampapuy til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000078375+41.64%
60 dager$ +0.0000085613+45.49%
90 dager$ 0--

Hva er Lampapuy (LPP)

Lampapuy - the First Community owned Project Lampapuy is the way to express humor, creativity, and social commentary through $LPP Mission: Lampapuy, on a mission to become the Solana community's beacon, is embarking on a grand journey to becoming the ONE and ONLY Solana Community Coin. Vision: We envision Lampapuy as a community project where we make $LPP a Utility and Governance Coin. We plan to either build new projects from scratch or acquire failed projects and relaunch them as part of the Lampapuy Ecosystem. This includes DEX, NFT Marketplace, Domain Name Service, Staking, Launchpad, Gaming, and more.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Lampapuy (LPP) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Lampapuy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lampapuy (LPP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lampapuy (LPP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lampapuy.

Sjekk Lampapuyprisprognosen nå!

LPP til lokale valutaer

Lampapuy (LPP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lampapuy (LPP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LPP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Lampapuy (LPP)

Hvor mye er Lampapuy (LPP) verdt i dag?
Live LPP prisen i USD er 0.00001882 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LPP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LPP til USD er $ 0.00001882. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Lampapuy?
Markedsverdien for LPP er $ 9.41K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LPP?
Den sirkulerende forsyningen av LPP er 500.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLPP ?
LPP oppnådde en ATH-pris på 0.00939172 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LPP?
LPP så en ATL-pris på 0.00000875 USD.
Hva er handelsvolumet til LPP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LPP er -- USD.
Vil LPP gå høyere i år?
LPP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LPP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:40:31 (UTC+8)

Lampapuy (LPP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.