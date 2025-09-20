Lampapuy (LPP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00939172 Laveste pris $ 0.00000875 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +41.64%

Lampapuy (LPP) sanntidsprisen er $0.00001882. I løpet av de siste 24 timene har LPP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LPP er $ 0.00939172, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000875.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LPP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +41.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lampapuy (LPP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.41K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.41K Opplagsforsyning 500.00M Total forsyning 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lampapuy er $ 9.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LPP er 500.00M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.41K.