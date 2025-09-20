LambosForVirgins (VIRGIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00569195$ 0.00569195 $ 0.00569195 Laveste pris $ 0.0001794$ 0.0001794 $ 0.0001794 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -46.69% Prisendring (7D) -46.69%

LambosForVirgins (VIRGIN) sanntidsprisen er $0.00017942. I løpet av de siste 24 timene har VIRGIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VIRGIN er $ 0.00569195, mens den rekordlave prisen er $ 0.0001794.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VIRGIN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -46.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LambosForVirgins (VIRGIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 105.86K$ 105.86K $ 105.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 160.58K$ 160.58K $ 160.58K Opplagsforsyning 590.00M 590.00M 590.00M Total forsyning 894,997,451.5473425 894,997,451.5473425 894,997,451.5473425

Nåværende markedsverdi på LambosForVirgins er $ 105.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VIRGIN er 590.00M, med en total tilgang på 894997451.5473425. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 160.58K.