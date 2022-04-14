Lamas Finance (LMF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lamas Finance (LMF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lamas Finance (LMF) Informasjon Lamas Finance serves as a true-DApp-game hub built on Solana, delivering genuine blockchain gaming experiences while also providing the opportunity to benefit from essential DeFi functions and stunning NFT collections. Offisiell nettside: https://lamas.co/ Teknisk dokument: https://www.lamas.co/pdf/Whitepaper%202.5.pdf Kjøp LMF nå!

Lamas Finance (LMF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lamas Finance (LMF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 60.40K $ 60.40K $ 60.40K Total forsyning: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M Sirkulerende forsyning: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 60.40K $ 60.40K $ 60.40K All-time high: $ 1.44 $ 1.44 $ 1.44 All-Time Low: $ 0.00603008 $ 0.00603008 $ 0.00603008 Nåværende pris: $ 0.00821057 $ 0.00821057 $ 0.00821057 Lær mer om Lamas Finance (LMF) pris

Lamas Finance (LMF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lamas Finance (LMF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LMF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LMF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LMFs tokenomics, kan du utforske LMF tokenets livepris!

