Lamas Finance (LMF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00749815 24 timer lav $ 0.00899452 24 timer høy All Time High $ 1.44 Laveste pris $ 0.00603008 Prisendring (1H) -0.54% Prisendring (1D) +4.80% Prisendring (7D) +10.65%

Lamas Finance (LMF) sanntidsprisen er $0.00859404. I løpet av de siste 24 timene har LMF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00749815 og et toppnivå på $ 0.00899452, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LMF er $ 1.44, mens den rekordlave prisen er $ 0.00603008.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LMF endret seg med -0.54% i løpet av den siste timen, +4.80% over 24 timer og +10.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lamas Finance (LMF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 63.22K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 63.22K Opplagsforsyning 7.36M Total forsyning 7,356,755.306650002

